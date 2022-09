BARI – Una superficie completamente permeabile con 245 nuovi stalli per le auto, 15 dei quali riservati alle persone con disabilità, e di 30 stalli per ciclomotori e biciclette. E poi alberi e piante a corredo delle zone verdi. Il quartiere Carrassi di Bari si arricchisce di una nuova area parcheggio, laddove una volta l’asfalto dominava e i parcheggiatori abusivi ci mettevano del loro. La nuova zona di sosta tra via Tridente e la stessa via Pietro Sette, è il risultato di un investimento da 864mila euro nell’ambito dell’accordo di programma Ined. Inoltre, in base all’accordo siglato con Enel X, il nuovo parcheggio è dotato di quattro colonnine ultraveloci per la ricarica elettrica dei veicoli.