CONVERSANO – Una settimana di incontri, confronti, approfondimenti, romanzi, lezioni, teatro, mostre. Una settimana di Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, che per questa XVIII edizione ha deciso di parlare de “Il Giudizio Universale” sotto ogni punto di vista. Una scelta guidata dal desiderio di raccontare il pericolo che sta correndo l’umanità la quale, in attesa che arrivi il giorno del giudizio, deve fare i conti con sé stessa per non continuare a correre verso l’autodistruzione.

Tantissimi gli appuntamenti che si stanno susseguendo nella cittadina del sud est barese. Tra questi, nel giardino dei limoni di San Benedetto, “La stanza degli spiriti” di Mario Desiati. Un appuntamento che prende il nome dall’ultimo capitolo di “Spatriati” e che riguarda la mappa dell’universo letterario di Desiati, il suo modo di sollecitare la memoria che per gli italiani è sempre troppo corta.