Castellana, nasce la prima fattoria acquaponica d’Europa

CASTELLANA – Utilizza acque depurate da Acquedotto Pugliese per la produzione agricola e l’allevamento di pesci con una tecnica che consente un risparmio idrico del 90%. Nasce a Castellana Grotte la prima fattoria acquaponica d’Europa dal progetto Aware (aquaponics from wastewater reclamation) per cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa nella sede del Comune in provincia di Bari. Firmatari, Innova-Eu (coordinatore di progetto), l’Autorità idrica Pugliese, Aqp (gestore dell’impianto di depurazione e affinamento) e Comune di Castellana Grotte (proprietario dell’impianto), oltre a numerosi altri partner nazionali e internazionali come università, aziende, organizzazioni no profit, istituzioni governative), tra cui l’Università del Salento. La sperimentazione, che prevede il suo termine il 31 ottobre 2026, sarà sviluppata nell’impianto di distribuzione delle acque depurate e affinate di Castellana Grotte.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp