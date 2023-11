Castellana G., 25 novembre: una fiaccolata scende nelle Grotte

CASTELLANA – Dal buio alla luce per un cammino che sia fisico, ma anche psicologico. Il contributo delle Grotte di Castellana alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, parte da qua: dal buio. Nei giorni in cui in l’Italia si discute della morte della giovane Giulia Cecchettin, “Io (non) ho paura” è il tema della giornata che ha visto insieme Grotte di Castellana e Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con l’associazione no-profit DonneXStrada, per fornire alle donne il supporto e le informazioni adatte ad uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano. La giornata si è conclusa con una camminata luminosa che ha portato le donne a scendere nelle Grotte al buio, con il solo supporto di una torcia. Una marcia nel ventre della terra per sensibilizzare al contrasto alla violenza di genere, perché dal fondo si può e si deve riemergere.

