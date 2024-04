Caso Pisicchio, Renzi: ‘Puglia non cambierà mai con Emiliano’

“Dalle cronache, appare che il presidente Emiliano fosse a conoscenza di un’indagine penale nei confronti di Pisicchio. E da quello che si legge, Emiliano avrebbe detto all’improvviso a Pisicchio: “dimettiti o ti caccio”. Se i fatti corrispondono al vero, si tratta di un doppio scandalo”. Lo scrive in una nota il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Qualcuno tra gli inquirenti informava Emiliano? Come faceva Emiliano a sapere dell’indagine? ⁠Emiliano usa le informazioni ricevute per gestire i rapporti politici in Puglia. E lo fa in modo arrogante e violento. La Puglia non cambierà mai finché sarà governata da Michele Emiliano e da quelli come lui”, conclude Matteo Renzi.

