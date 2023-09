Caserma Vigili del Fuoco BAT, inizio dei lavori a settembre 2024

BARLETTA – Settembre 2024 come data massima per la partenza dei lavori. La nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT al centro di un tavolo tecnico a Roma, al quale ha partecipato il senatore barlettano di Forza Italia Dario Damiani. Dopo gli ultimi interventi straordinari nella precaria struttura di via Reichlin a Barletta, la necessità di una nuova caserma si è fatta ancor più stringente.

L’area, individuata nell’ex mattatoio della città della Disfida, permetterà non solo di lasciare l’edificio nel quartiere Borgovilla, ma anche di svincolare gli spazi del distaccamento locale in via Turi, nella zona industriale sud. L’iter burocratico, ancora in corso, potrebbe quindi concludersi tra 12 mesi, facendo così partire le operazioni per la costruzione della sede. Entro la fine di settembre è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, mentre a novembre dovrebbero concludersi gli interventi di bonifica del terreno su cui sorgerà la nuova struttura.

Questi gli step concordati tra Damiani e il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. La spesa per la costruzione della nuova caserma ammonterà a 16.850.000 euro, somma interamente finanziata dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle opere pubbliche previste per Puglia, Campania, Basilicata e Molise.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp