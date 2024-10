Casartigiani Puglia: siglato primo contratto collettivo regionale per edilizia

Siglato il primo Contratto Collettivo Regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore edilizia e affini della Puglia. L’accordo rappresenta un traguardo storico e inedito nel panorama regionale.

A sottoscrivere l’importante documento, nella Giunta della Camera di Commercio di Bari, sono state le organizzazioni artigiane regionali quali Casartigiani Puglia, ANAEPA Confartigianato, Claai, Cna Costruzioni insieme alle controparti sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Frutto di un intenso e approfondito lavoro congiunto tra le parti, il contratto introduce una serie di disposizioni innovative a sostegno delle imprese e dei lavoratori del comparto edile, settore strategico per l’economia regionale. «È stata una giornata storica per l’edilizia pugliese – ha precisato Stefano Castronuovo, coordinatore di Casartigiani Puglia -. Abbiamo raggiunto un traguardo che rappresenta non solo un successo per le imprese e i lavoratori, ma anche un passo avanti per l’intero comparto. Questo risultato è il frutto di un lavoro condiviso, nato dal dialogo e dalla collaborazione tra le parti datoriali e sindacali. Insieme, siamo riusciti a costruire un accordo che non riguarda solo le norme contrattuali, ma che mira a trasformare il nostro settore, migliorandone le condizioni e promuovendo valori di correttezza e trasparenza».

Il Contratto Collettivo Regionale dell’Edilizia della Puglia si distingue per la sua struttura innovativa, che lo rende unico rispetto a quelli vigenti nelle altre regioni d’Italia, rispondendo in modo puntuale alle esigenze specifiche del territorio e delle sue imprese. Uno degli elementi distintivi del nuovo contratto è il rafforzamento della bilateralità, attraverso il ruolo delle Casse Edili ed Edilcassa, nonché l’introduzione di nuove disposizioni in materia di Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Inoltre, il contratto valorizza la figura del Mastro Formatore Artigiano, fondamentale alla luce delle recenti normative sulla “Patente a crediti”.

Castronuovo ricorda che l’edilizia è il cuore pulsante dell’economia italiana: «Il nostro impegno, come Casartigiani Puglia, è di continuare a lavorare affinché le imprese e i lavoratori trovino in questo nuovo contratto una guida sicura per affrontare le sfide future. Ci auguriamo che questo accordo non solo porti benefici concreti, ma che diventi un faro per un settore che merita di essere riconosciuto per il suo ruolo fondamentale nel rilancio del nostro Paese».

