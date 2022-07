Casarano: Ufficiale, Francesco Montervino nuovo ds

Adesso è ufficiale: Francesco Montervino è il nuovo direttore sportivo del Casarano. L’ex Taranto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del presidente Maci.

L’accordo tra le parti era stato raggiunto una quindicina di giorni fa, ma è stato formalizzato soltanto oggi, martedì 12 luglio, dopo che lo stesso Montervino si è liberato dal Taranto cui era legato da un altro anno di contratto.

“Al presidente Maci mi lega un’amicizia ventennale, ma prima di accettare volevo valutare alcune proposte arrivate dalla C – ha dichiarato Montervino, che ha firmato un biennale, nel corso della conferenza stampa -. Sono consapevole di dover fare qualcosa di importante, così come sono consapevole delle difficoltà: siamo in ritardo sulla programmazione, che, personalmente, ritengo fondamentale quando si vuol raggiungere un obiettivo. Approdo a Casarano con il massimo dell’umiltà, ma con la convinzione di poter dare ciò che mi è stato chiesto: determinazione e competenza. Da parte mia c’è la volontà di intraprendere un percorso serio, anche perché sono legato al Casarano da un contratto pluriennale. Questo dimostra quanto il club creda nelle mie potenzialità”.