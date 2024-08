Casarano, sondato anche Mirko Carretta

Il Casarano non conosce limiti ne confini in questo calciomercato. Il club del Presidente Antonio Filograna negli ultimi giorni ha messo nel mirino anche Mirko Carretta. Il classe 1990 ha terminato la stagione con 4 reti, di cui due su rigore, in 29 presenze. Trattativa difficile, ma i pugliesi ci proveranno.

Le buone prestazioni dell’attaccante hanno aiutato la Casertana a concludere la stagione al quarto posto del Girone C di Serie C dietro a Juve Stabia, Avellino e Benevento.

Carretta ha cominciato la sua carriera nel 2009 con le giovanili del Gallipoli. Prima i passaggi ad Andria e Matera, poi quelli a Benevento e Barletta. Nel novembre 2013 torna poi a Matera da svincolato dove però rimarrà solo un anno.

