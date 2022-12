Casarano, piace Cipolletta del Grosseto

Condividi su...

Ciro Cipolletta, difensore centrale del Grosseto, secondo quanto appreso da Antenna Sud, potrebbe approdare in Puglia per vestire la maglia del Casarano. Il club del presidente Maci è da tempo a caccia di un difensore. Il calciatore, ex Foggia e Arezzo, nelle ultime ore era stato attenzionato da diversi club, in primis il Sestri Levante. Oggi potrebbe esserci l’incontro decisivo col Casarano che, intanto, cerca anche un centrocampista di categoria.