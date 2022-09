“Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo fatto di più. Onore al Brindisi, ha disputato una gran partita, noi volevamo vincere, peccato non esserci riusciti”. È così che Giovanni Costantino, allenatore del Casarano, ha analizzato l’1-1 del “Fanuzzi” attraverso Antenna Sud, “Devo fare un appunto sulle condizioni del terreno di gioco: una partita spettacolare non può essere giocata in queste condizioni. Brindisi e Casarano sono le squadre più forti del campionato, ma siamo solo alla quarta giornata e ci sarà tempo per valutare. Rigore? L’arbitro mi ha detto di aver corretto una decisione secondo lui non giusta, apprezzo l’onestà e il coraggio di cambiare idea”. (Foto Casarano Calcio)