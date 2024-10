Casarano-Brindisi: vietato l’accesso ai tifosi ospiti

In vista della partita di domenica 13 ottobre 2024, tra Casarano e Brindisi, valida per la 6a Giornata del Girone H della Serie D, Ottavio De Nuzzo, sindaco di Casarano, ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso ai tifosi brindisini nel settore ospiti dello stadio “Capozza”. La decisione è motivata da problemi strutturali che riguardano le vie di accesso e uscita dello stadio, la mancanza di parcheggi riservati e la vicinanza a zone residenziali. Inoltre, l’ubicazione centrale dell’impianto e la difficoltà nel gestire la sicurezza dei tifosi in occasioni di grande affluenza rappresentano un rischio significativo.

