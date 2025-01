Casamassima, petardo causa incendio di imballaggi: paura al centro commerciale

È stato molto probabilmente un petardo lanciato nella zona in cui erano stoccati cartoni a causare un incendio di piccole dimensioni divampato in un deposito all’esterno del centro commerciale di Casamassima causando attimi di paura per i numerosi frequentatori. L’intervento dei vigili del fuoco del dipartimento di Bari Carrassi ha impedito che le fiamme si estendessero spegnendo subito l’incendio. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno ricostruendo la dinamica per accertare le responsabilità del rogo.

