LECCE – Un pasto caldo, assistenza sanitaria, un posto in cui trovare rifugio e soprattutto una parola di conforto per poter ricominciare a vivere dopo le difficoltà economiche o di vita, da 10 anni la Casa della Carità è diventata un punto di riferimento importante per il territorio e grazie ai suoi volontari continua a far fronte alle crescenti emergenze quotidiane.

