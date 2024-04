CAROVIGNO – Un uomo è stato travolto dalle macerie della sua abitazione dopo – questa l’ipotesi – l’esplosione di una stufa a gas. E’ accaduto all’alba di oggi in via Salvatore Di Giacomo, a Carovigno. Purtroppo, per il padrone di casa non c’è stato nulla da fare, morto nell’esplosione. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni, sul posto insieme a 118 e forze dell’ordine.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

