BAT – Il caro energia continua a toccare l’intero territorio nazionale e la Puglia non fa eccezione. A Barletta, uno degli imprenditori storici del borgo antico si è visto recapitare un addebito di 12mila euro per il solo mese di luglio, con la compagnia energetica che ha negato la rateizzazione della bolletta pur possibile a norma di legge. Lunedì previsto un incontro in Prefettura per un primo, rapido intervento delle istituzioni.

Riflettori puntati anche sul rischio di un intervento economico da parte della criminalità organizzata. Venerdì a Molfetta si è svolto un incontro tra le associazioni antiracket per fare fronte comune e scongiurare il pericolo di infiltrazioni mafiose. Forte la richiesta degli imprenditori e delle associazioni di categoria per tutelare le attività commerciali del territorio.