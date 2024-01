Carnevale di Sammichele, “L’omene curte” approda a Venezia

BARI – Dal Barese a Venezia. “L’omene curte”, la tradizionale maschera del carnevale di Sammichele approda nella città lagunare. Questa notizia apre la presentazione dell’edizione 2024 della manifestazione che sin da questa settimana – come da tradizione – si caratterizzerà per i vari “Festini”. “Cuore Matto”, “Sognando Carnevale”, “Il Ciclone”, “Il Girasole, “Il Festino di Sammichele”, “L’Allegra Brigata” e “Chic Carnaval” sono i nomi degli appuntamenti preparati dai vari organizzatori per questa edizione.

Protagonista di questo carnevale storico della provincia di Bari sarà dunque la maschera “dell’uomo corto”, “l’omene curte”, che seguirà, con molta attenzione, quanto accadrà durante le serate nei vari “festini” organizzati in locali, appositamente adibiti, del paese fino al 13 febbraio (martedì grasso) nelle giornate di giovedì, sabato e domenica fino a notte fonda.

