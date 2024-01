Bari, a Palese tutto pronto per la nuova area sport

BARI – Coniugare salute e sport all’aria aperta, con l’inserimento di attrezzature sportive – un campo attrezzato per il gioco del minicalcio 3×3, un’area ping pong, attrezzi inclusivi per la ginnastica dolce – e nuove piantumazioni di alberi e cespugli nell’area dove qualche anno fa il Comune di Bari ha realizzato un playground con un campo polifunzionale per il basket e la pallavolo e nelle vicinanze dell’intervento di forestazione urbana realizzato nell’ambito della campagna nazionale “Mosaico verde”.

Prende sempre più forma la nuova area sport realizzata a Palese, in via Minervino. Tra qualche giorno, l’area realizzata con un investimento da 130mila euro, diventerà fruibile ai tanti ragazzi che vivono in zona 167 e non solo.

