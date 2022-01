Carnevale 2022 vince il Covid. Annullate le sfilate

Sarà un mese di febbraio quello del 2022 che perderà tutto il colore e il divertimento del carnevale, il motivo è semplice immaginarlo: Il COVID. Dopo lo stop dell’evento di gallipoli arriva anche la comunicazione che la festa dei carri non si terrà nemmeno nella vicina Galatone. Un no necessario per salvaguardare la salute pubblica ed evitare che si possano creare dei nuovi focolai come avvenuto durante le festività natalizie nel territorio salentino.