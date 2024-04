Carabinieri pugliesi, funerali in diretta su Antenna Sud

Funerali di Stato per Francesco Pastore, 25enne maresciallo dei carabinieri di Manfredonia, e per Francesco Ferraro, 27enne appuntato scelto dell’arma di Montesano (Lecce), morti nella notte di domenica 7 aprile in un incidente stradale avvenuto a Campagna (Salerno).

Le due cerimonie funebri, in programma martedì 9 aprile 2024, saranno trasmesse in diretta su Antenna Sud a partire dalle 10:00, sul canale 14 del digitale terrestre, in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/ e in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale di Antenna Sud.

La città di Manfredonia e Montesano piangono la perdita dei loro eroi, mentre l’intera Puglia e tutta l’Italia si uniscono nel cordoglio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author