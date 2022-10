BARLETTA – Un servizio a largo raggio, che ha coinvolto tre comuni della Bat, che si pone l’obiettivo di implementare l’attività preventiva, sensibilizzando i cittadini verso un divertimento responsabile e rispettoso degli altri.

Fine settimana di controlli per i carabinieri tra Barletta, nella zona 167, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, per prevenire eventuali disordini e aumentare quella sicurezza. Un dispositivo piuttosto articolato quello messo in campo dall’Arma, che ha visto operare sul territorio le pattuglie delle Stazioni coinvolte, oltre a quelle della Sezione Radiomobile dedicate in modo particolare alla gestione del pronto intervento. L’operazione, svoltasi a largo raggio, ha permesso di elevare anche tre sanzioni ad autisti indisciplinati. Complessivamente, i carabinieri hanno identificato oltre 100 persone, controllato 40 autovetture, nonché svariati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Durante i controlli sono state eseguite anche 3 perquisizioni personali e veicolari. Grande attenzione è stata rivolta, infine, al controllo dei locali presenti nella zona 167 di Barletta, alcuni dei quali molto frequentati soprattutto dai giovanissimi.