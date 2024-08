Carabinieri BAT, la festa di compleanno per il piccolo Giorgio

TRANI – Il piccolo Giorgio ogni volta che vedeva passare una macchina dei Carabinieri doveva per forza fermarla perché doveva salutare i suoi eroi preferiti: i Carabinieri. Non appena appresa la notizia che oggi sarebbe stato il suo 4° compleanno, i carabinieri del Comando Provinciale BAT in accordo con i genitori del piccolo, hanno organizzato una sopresa all’interno della caserma.

Il tutto è iniziato verso le ore 10:00 quando Giorgio è stato accolto come “autorità speciale” da due militari all’ingresso che gli hanno consegnato il berretto dei carabinieri, immediatamente indossato dal piccolo. Mano nella mano con il maresciallo, Giorgio è arrivato al piazzale dove ad attenderlo vi erano due motociclette Ducati e due autoradio Giulia in dotazione all’Arma dei Carabinieri con i relativi equipaggi.

Entusiasta e fortemente emozionato, Giorgio non riusciva più a parlare tanta era la gioia e la sorpresa ben riuscita. Il bambino è salito sia sulla moto che sull’auto, ha visitato gli uffici all’interno del Comando tra cui la Centrale Operativa dove i militari hanno mostrato le funzioni fondamentali del reparto simulando una richiesta di aiuto con l’apparato radio. Giorgio inoltre riceveva come regali un calendario, un quaderno e un album da colorare dei carabinieri.

Sicuramente per Giorgio i carabinieri sono e resteranno per sempre i suoi eroi.

