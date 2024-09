Capurso, da bene confiscato alla mafia a presidio della legalità

CAPURSO – Un bene confiscato alla criminalità organizzata che da teatro di attività illecite, dopo importanti lavori di riorganizzazione e riqualificazione durati circa un anno, si appresta a rinascere come nuovo teatro della legalità, grazie alle sinergie messe in campo dal Comune di Capurso e dalla Regione Puglia.

Nasce da qui Casa Santa Barbara, l’immobile sulla provinciale tra Triggiano e Carbonara pronto a diventare luogo di aggregazione sociale e di sviluppo, dove giovani e meno giovani in condizioni svantaggiate e sulla strada del recupero sociale potranno imparare un lavoro con corsi di formazione e attività professionali, proprio come hanno fatto i ragazzi che, in occasione dell’inaugurazione della struttura, hanno iniziato le attività con la piantumazione di alberi da frutto nell’orto.

