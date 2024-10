Caos Foggia, si valuta ritorno Brambilla ma senza il suo staff

Sono ore caldissime in casa Foggia. Quella di oggi è stata una giornata interminabile iniziata con un primo confronto a Bari tra il Presidente Nicola Canonico e l’allenatore in odore di dimissioni Ezio Capuano. Nel pomeriggio, invece, il massimo dirigente rossonero ha incontrato la squadra (ci sarebbero stati anche colloqui singoli con alcuni calciatori). In serata poi il nuovo faccia a faccia Canonico – Capuano. La situazione sembra essere in una fase di stallo con Capuano che ha più volte confermato ai cronisti l’intenzione di andare via (“Non cambio idea, parlo col presidente perché è un galantuomo”). Per questo si fa strada l’ipotesi di un ritorno in panchina di Brambilla (ancora sotto contratto con i satanelli) al quale la società vorrebbe chiedere, però, di rinunciare al suo staff ereditando quello di Capuano.

