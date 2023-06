Canottaggio: CC Barion, Bellomo e Tamborrino campioni d’Italia U17

Il Canottieri Barion ha conquistato nei campionati italiani di Gavirate, in Lombardia, il titolo italiano nel doppio maschile under 17 con Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino. Nella due giorni sul lago di Varese e riservata anche ad under 23, Pararowing ed Esordienti, i due atleti del circolo Barion, entrambi 16enni, si sono laureati campioni d’Italia percorrendo i 2.000 metri di gara in 06:48:06, con sei secondi di distacco sull’equipaggio di Mestre secondo classificato.

“Siamo felicissimi – ha commentato il presidente del sodalizio Francesco Rossiello – i ragazzi sono stati bravissimi: hanno affrontato il week end di gare nella specialità olimpica mantenendo una concentrazione altissima nonostante la giovane età. Ha trionfato il doppio ma ha vinto anche l’intera squadra di agonisti, tecnici ed atleti che danno il massimo in ogni allenamento quotidiano. Basta scorrere l’elenco dei vincitori per constatare quanto sia difficile vincere arrivando dal Sud. Ma noi ci siamo riusciti”.

Tra i risultati di rilievo anche il quinto posto nel doppio pesi leggeri under 23 con Chiara Tamborrino e Sofia Caliandro, mentre Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino hanno ottenuto il sesto posto dopo essersi qualificati in finale a seguito di due tiratissime gare di batteria e recupero. Buono anche il settimo piazzamento di Giulia Bovio e Gabriella Biscardi nel doppio femminile under 17.

Medaglia sfumata per Alessandra Quaranta tra le under 23 pesi leggeri, ma purtroppo costretta al ritiro alla vigilia per un infortunio al ginocchio. “Portiamo a casa un titolo italiano ma anche tante speranze – osserva il ds Carlo Quaranta – Confermarsi tra i migliori è sempre difficile. Bravi per questo i nostri campioni d’Italia ma anche tutti i ragazzi che hanno sfiorato il podio. Continuiamo così, pensando ai prossimi appuntamenti”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp