Futsal A2/M: Audace Monopoli, Giacovazzo confermato in panchina

Sarà Francesco Giacovazzo la guida tecnica della Kredias Audace Monopoli anche per la stagione 2023-24. Dopo una straordinaria annata conclusasi con la vittoria dei playoff per la promozione in Serie A2, l’allenatore monopolitano ha deciso di continuare a scrivere la storia in vista di una nuova grande avventura, rinnovando il contratto che lo legherà alla società del presidente D’Arienzo fino al 30 giugno 2024.

«Non posso che essere orgoglioso della fiducia concessami ancora una volta dalla società – dichiara Giacovazzo – non era per niente scontato. Questo storico traguardo dovrà essere uno stimolo per noi. Stiamo cercando in questi anni di costruire qualcosa di importante e solido, senza troppi proclami e pressioni. Per molti di noi sarà la prima volta in Serie A2, siamo consapevoli delle difficoltà e delle incognite che potremo trovare, ma l’unico modo che conosciamo per affrontare questo è lavoro, determinazione e costanza».

La società gialloblu e l’allenatore Francesco Giacovazzo si augurano di rivivere come negli ultimi due anni, un’altra stagione memorabile. Nelle prossime ore verrà ufficializzato anche lo staff tecnico.

