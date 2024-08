Canosa di Puglia, incendio danneggia ristorante sushi

Nella notte, intorno alle quattro, un incendio ha danneggiato la cucina di un ristorante specializzato in sushi a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Le fiamme, con ogni probabilità, sono state provocate dall’autocombustione dell’olio rimasto in una friggitrice, causando un rogo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per essere domato e per mettere in sicurezza il locale. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, i quali non hanno rilevato segni di effrazione né la presenza di liquidi infiammabili.

