Castel del Monte fuori dalla “Top 30” dei monumenti più visitati, è scontro tra Tupputi e Di Bari

Castel del Monte per la prima volta non compare tra i 30 monumenti più visitati in Italia. Fortemente critico sulla vicenda il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Tupputi, che non ha risparmiato una stoccata indirizzata alla Consigliera Regionale andriese Grazia di Bari del Movimento 5 Stelle, ex delegata alla cultura; proprio sul punto l’azzurro barlettano ha affondato il colpo affermando che la Di Bari “non poteva non sapere” delle difficoltà del maniero federiciano.

Una vicenda quella di Castel del Monte considerata a 360 gradi dal forzista Tupputi, che ha posto sotto i riflettori anche l’iniziativa “Puglia easy to reach”, mirata al potenziamento della mobilità sul territorio.

