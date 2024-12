Candela, un albero di Natale formato da 200 trattori

Chi è sceso per le strade di Candela nella serata di martedì è rimasto estasiato quando si è imbattuto in un albero di Natale speciale, formato da 200 trattori provenienti da tutta la Capitanata. Una scena incantevole che ha fatto emozionare le centinaia di persone che si sono radunate per l’evento, che ha visto la partecipazione attiva degli agricoltori locali e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Gatta, che l’ha voluta fortemente promuovere a scopo benefico.

La manifestazione, oltre a celebrare l’atmosfera natalizia, ha unito divertimento e solidarietà, con una raccolta fondi destinata a sostenere la terapia intensiva neonatale del Policlinico Riuniti di Foggia. Un gesto significativo da parte degli agricoltori della provincia di Foggia, che nonostante le difficoltà che il settore sta vivendo, hanno scelto di dare il loro contributo a questa nobile causa.

Questa iniziativa si inserisce in un ciclo di eventi che hanno trasformato Candela nella “Città del Natale”, grazie ai suoi eventi che stanno combinando tradizione, religione, svago e impego sociale.

