Campo Santa Maria degli Angeli, la posizione del Comune di Barletta

BARLETTA – La struttura sportiva adiacente alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli non sarebbe sotto sequestro. Questa la precisazione durante l’ultimo consiglio comunale di Barletta, con l’assessore a contratti, gare e appalti Rosaria Mirabello che ha dato una versione opposta rispetto a quella fornita alla nostra redazione da Antonio Dazzaro, responsabile dell’associazione Barletta Calcio a 5, che invece sostiene la presenza della documentazione che ne impone la chiusura.

Nonostante il contenzioso in atto, secondo le associazioni sportive la struttura andrebbe regolarmente utilizzata ed eventualmente interdetta soltanto dopo il giudizio. L’ente comunale non cambia idea e punta a trovare soluzioni alternative in altra destinazione. Tempistiche non ancora definite.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author