Campionato invernale vela d’altura Città di Bari, si torna in acqua

Il freddo inverno è arrivato in Puglia e stando alle previsioni meteo accompagnerà gli equipaggi che domenica 12 febbraio scenderanno in acqua per la seconda giornata del XXIII “Campionato invernale di vela d’altura Città di Bari”.

Dopo l’annullamento di entrambe le prove previste nella prima giornata, domenica prossima è importante per iniziare a testare le performance delle 20 imbarcazioni iscritte al campionato barese.

Il campo di regata per questa seconda giornata sarà allestito sullo specchio d’acqua antistante il lungomare NORD di Bari, offrendo anche un bellissimo spettacolo di vele a chi si troverà a passeggiare nel tratto di costa tra la Fiera del Levante e Santo Spirito.

La XXIII edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari” è organizzata con la collaborazione di tutti e sei i circoli nautici del capoluogo (CC Barion Sporting Club, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana – sez. Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari) con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela – VIII Zona. Il campionato gode dell’importante supporto di Italia Yachts, Medicom Srl, Intempra, Banca Popolare Pugliese, Orazio Santoro e Obiettivo Mare, Meetingroom, The Perfect Cocktail e della mediapartnership di Sportale. Il campionato invernale di Bari, come quello di Manfredonia, Brindisi, Gallipoli e Taranto è valido anche come selezione per il Campionato Vela Altura VIII zona – Coppa dei Campioni – 2023.

