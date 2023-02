Futsal A/F: Spauracchio Pelletterie per il Bitonto capolista

Il Bitonto celebra la quinta giornata da capolista di questo campionato affondando uno degli avversari più in salute di questo scorcio di stagione e reduce dal risultato più clamoroso della scorsa domenica: battere a domicilio la corazzata Tiki Taka.

Che il team guidato da Pamela Presto sia da affrontare con grande attenzione lo dicono i numeri: sesto posto a due punti dal Kick Off, un bagaglio di 47 gol segnati e 53 subiti ma soprattutto grande organizzazione tattica che ha messo in difficoltà tutte le big del campionato e una classifica che, dopo le prime giornate di acclimatamento alla categoria l’ha vista in costante ascesa verso le zone nobili della classifica. Squadra con una ottima tenuta atletica come dimostrano i 30 gol fatti (su 47) nella ripresa e la capacità di lottare su ogni pallone sino all’ultimo secondo di partita.

Dall’altra parte un Bitonto che arriva alla sfida con il vento in poppa del primato solitario (conquistato proprio grazie all’impresa delle toscane nello scorso turno) con il duo Lucileia-Renatinha che da sole hanno segnato lo stesso numero di gol di tutto il Pelletterie e con un approccio che mostra sempre di più la mano del suo allenatore sull’approccio dalle partite. E la sfida dei coach tra la giovane Presto e l’esperto Marzuoli è un altro tema interessante che potrà rendere il match avvincente e divertente.

Con le prime quattro chiuse sempre in 3 punti, perderne per strada potrebbe essere rischiosissimo, il Bitonto per mantenere il suo primato è chiamato ad una prova da grande squadra e il SaturdayNight Show con il Pelletterie è l’occasione giusta.

Marzuoli, come sempre, non si lascia distrarre dalla classifica: “Per illustrare la difficoltà della partita con il Pelletterie vi indico un solo dato. In 17 partite abbiamo segnato sempre per primi, tranne che con Pescara, Falconara e Pelletterie. Significa che troveremo una squadra agguerrita, aggressiva e dinamica che ci renderà molto complicata la partita. Dobbiamo scendere in campo con molta attenzione e con la solita determinazione per esprimere il gioco il nostro gioco. Questa seconda parte di stagione è molto più equilibrata della prima, non è consentito commettere errori, soprattutto non si può sottovalutare nessuno, né tantomeno chi è, da neopromossa e meritatamente, sesto in classifica”.

Diana Santos è chiamata a una serata di grande lavoro: “Pelletterie è molto forte e all’andata ci ha messo in difficoltà – dice la giocatrice -. In questi mesi siamo cresciuti molto riuscendo a raggiungere livelli importanti, ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora nelle prestazioni individuali e di squadra. Con il Pelletterie serve proprio una grande prestazione di squadra”.

Ad arbitrare la partita ci saranno Giulio Colombin primo arbitro e Fabio Mavaro, secondo. Al cronometro Fabio Pozzobon. Sabato sera, fischio di inizio alle 21 con diretta streaming come sempre su FutsalTV

