Campedelli (DG Virtus Verona): “Abbiamo voluto fortemente De Marchi”

Mezza stagione in rossoblu, condita da un gol, pesantissimo contro il Catania di Lucarelli. Questo il bottino personale di Michael De Marchi, ex centravanti del Taranto, passato, anzi ritornato, nei giorni conclusivi del mercato estivo alla Virtus Verona, dov’era già transitato nella stagione 2020/2021 ed in quella 2017/2018.

A parlare del passaggio di De Marchi alla compagine veneta ci ha pensato Diego Campedelli, direttore generale della Virtus Verona, che lo ha presentato alla stampa sottolineando come il calciatore veronese di nascita, fosse l’obiettivo primario del mercato rossoblu: “Lo conosciamo bene, è un ragazzo forte. Lo volevamo dal 1^ luglio, forse anche da prima. La differenza tra noi e altri club che l’hanno cercato è che loro si sono mossi dopo che il Taranto ha palesato alcuni problemi. Abbiamo atteso, non ci sembrava giusto rompere le scatole a un giocatore sotto contratto. Avevamo chiesto al Taranto solo di farci sapere se avessero scelto di lasciarlo andare e per questo ringraziamo la società jonica”.

