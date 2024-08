Camera, dl carceri è legge

Roma – Il dl già ribattezzato come un nuovo “svuota-carceri” parola che non va giù, al guarda sigilli Nordio ha dato filo da torcere in aula alla camera tra maggioranza e opposizioni. Molte le novità previste: assunzione di mille nuove unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria, ma anche procedure più snelle per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, più telefonate per i detenuti. Il dibattito si è infiammato sul No del deputato Pd, Marco Lacarra che ha rifiutato la firma della parlamentare della Lega, Simonetta Matone sul suo ordine del giorno che prevedeva di evitare che i figli minori vivano in carcre con le madri

