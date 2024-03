CallMat, positivo incontro al ministero con Urso e Calderone

“Prendiamo atto, con soddisfazione, che su sollecitazione voluta da UilCom – Uil, Ugl TLC, Slc-Cgil e Fistel-Cisl, avvallato dai Ministri Urso e Calderone, la Dirigenza Tim ha confermato che per i Call Center e per il nostro sito lucano CallMat, si procederà per una proroga dei volumi e flussi. In attesa che il progetto individuato della digitalizzazione nella P.A. da affidare tramite TIM a questi call center vada a completarsi”. Lo riferiscono a fine incontro avvenuto al Mimit in Roma, le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel CISL, UILCOM UIL e Ugl TLC sulla vertenza Tim e CallMat.

“Apprezziamo l’impegno e la celerità della Regione Basilicata che con la sua presenza al tavolo ministeriale non ha fatto mancare il supporto alla vertenza a sostegno momentaneo dei volumi occupazionali e la salvaguardia dei 418 dipendenti del sito di Matera”, concludono le segreterie regionali di Basilicata

