Calendario Serie A, debutto al “Via del Mare” con la Lazio per il Lecce

In tarda mattinata, è stato svelato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Il Lecce di mister Roberto D’Aversa debutterà in casa contro la Lazio il 19/20 agosto. Il primo impegno esterno sarà invece a Firenze, in occasione del secondo turno. A fine settembre i giallorossi saranno ospiti della Juventus a Torino, mentre ad inizio ottobre arriveranno al “Via del Mare” i campioni in carica del Napoli. A novembre i salentini ospiteranno il Milan, ed a fine dicembre si giocherà a San Siro contro l’Inter. A chiudere il girone d’andata, la gara interna con il Cagliari. A fine gennaio, in occasione del secondo turno del girone di ritorno, sarà di scena in Salento la Juventus. Nella seconda metà di febbraio sarà invece il turno dell’Inter, per la gara di ritorno. Ad inizio aprile si torna nella scala del calcio, per sfidare il Milan. Si chiude in Campania, in casa del Napoli campione in carica.

1^ GIORNATA: Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari, Udinese-Juventus

2^ GIORNATA: Cagliari-Inter, Fiorentina-Lecce, Frosinone-Atalanta, Verona-Roma, Juventus-Bologna, Lazio-Genoa, Milan-Torino, Monza-Empoli, Napoli-Sassuolo, Salernitana-Udinese

3^ GIORNATA: Atalanta-Monza, Bologna-Cagliari, Empoli-Juventus, Inter-Fiorentina, Lecce-Salernitana, Napoli-Lazio, Roma-Milan, Sassuolo-Verona, Torino-Genoa, Udinese-Frosinone

4^ GIORNATA: Cagliari-Udinese, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Sassuolo, Genoa-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Milan, Juve-Lazio, Monza-Lecce, Roma-Empoli, Salernitana-Torino

5^ GIORNATA: Atalanta-Cagliari, Bologna-Napoli, Empoli-Inter, Lazio-Monza, Lecce-Genoa, Milan-Verona, Salernitana-Frosinone, Sassuolo-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina

6^ GIORNATA: Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana, Frosinone-Fiorentina, Genoa-Roma, Verona-Atalanta, Inter-Sassuolo, Juventus-Lecce, Lazio-Torino, Monza-Bologna, Napoli-Udinese

7^ GIORNATA: Atalanta-Juventus, Bologna-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Lecce-Napoli, Milan-Lazio, Roma-Frosinone, Salernitana-Inter, Sassuolo-Monza, Torino-Verona, Udinese-Genoa

8^ GIORNATA: Cagliari-Roma, Empoli-Udinese, Frosinone-Verona, Genoa-Milan, Inter-Bologna, Juventus-Torino, Lazio-Atalanta, Lecce-Sassuolo, Monza-Salernitana, Napoli-Fiorentina

9^ GIORNATA: Atalanta-Genoa, Bologna-Frosinone, Fiorentina-Empoli, Verona-Napoli, Milan-Juventus, Roma-Monza, Salernitana-Cagliari, Sassuolo-Lazio, Torino-Inter, Udinese-Lecce

10^ GIORNATA: Cagliari-Frosinone, Empoli-Atalanta, Genoa-Salernitana, Inter-Roma, Juventus-Verona, Lazio-Fiorentina, Lecce-Torino, Monza-Udinese, Napoli-Milan, Sassuolo-Bologna

11^ GIORNATA: Atalanta-Inter, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Juventus, Frosinone-Empoli, Verona-Monza, Milan-Udinese, Roma-Lecce, Salernitana-Napoli, Torino-Sassuolo

12^ GIORNATA: Fiorentina-Bologna, Genoa-Verona, Inter-Frosinone, Juventus-Cagliari, Lazio-Roma, Lecce-Milan, Monza-Torino, Napoli-Empoli, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Atalanta

13^ GIORNATA: Atalanta-Napoli, Bologna-Torino, Cagliari-Monza, Empoli-Sassuolo, Frosinone-Genoa, Verona-Lecce, Juventus-Inter, Milan-Fiorentina, Roma-Udinese, Salernitana-Lazio

14^ GIORNATA: Fiorentina-Salernitana, Genoa-Empoli, Lazio-Cagliari, Lecce-Bologna, Milan-Frosinone, Monza-Juventus, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Torino-Atalanta, Udinese-Verona

15^ GIORNATA: Atalanta-Milan, Cagliari-Sassuolo, Empoli-Lecce, Frosinone-Torino, Verona-Lazio, Inter-Udinese, Juventus-Napoli, Monza-Genoa, Roma-Fiorentina, Salernitana-Bologna

16^ GIORNATA: Atalanta-Salernitana, Bologna-Roma, Fiorentina-Verona, Genoa-Juventus, Lazio-Inter, Lecce-Frosinone, Milan-Monza, Napoli-Cagliari, Torino-Empoli, Udinese-Sassuolo

17^ GIORNATA: Bologna-Atalanta, Empoli-Lazio, Frosinone-Juventus, Verona-Cagliari, Inter-Lecce, Monza-Fiorentina, Roma-Napoli, Salernitana-Milan, Sassuolo-Genoa, Torino-Udinese

18^ GIORNATA: Atalanta-Lecce, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Torino, Genoa-Inter, Verona-Salernitana, Juventus-Roma, Lazio-Frosinone, Milan-Sassuolo, Napoli-Monza, Udinese-Bologna

19^ GIORNATA: Bologna-Genoa, Empoli-Milan, Frosinone-Monza, Inter-Verona, Lecce-Cagliari, Roma-Atalanta, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli, Udinese-Lazio

20^ GIORNATA: Atalanta-Frosinone, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Udinese, Genoa-Torino, Verona-Empoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Lecce, Milan-Roma, Monza-Inter, Napoli-Salernitana

21^ GIORNATA: Bologna-Fiorentina, Empoli-Monza, Frosinone-Cagliari, Inter-Atalanta, Lecce-Juventus, Roma-Verona, Salernitana-Genoa, Sassuolo-Napoli, Torino-Lazio, Udinese-Milan

22^ GIORNATA: Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Inter, Genoa-Lecce, Verona-Frosinone, Juventus-Empoli, Lazio-Napoli-Mlian-Bologna, Monza-Sassuolo, Salernitana-Roma

23^ GIORNATA: Atalanta-Lazio, Bologna-Sassuolo, Empoli-Genoa, Frosinone-Milan, Inter-Juventus, Lecce-Fiorentina, Napoli-Verona, Roma-Cagliari, Torino-Salernitana, Udinese-Monza

24^ GIORNATA: Bologna-Lecce, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Frosinone, Genoa-Atalanta, Juventus-Udinese, Milan-Napoli, Monza-Verona, Roma-Inter, Salernitana-Empoli, Sassuolo-Torino

25^ GIORNATA: Atalanta-Sassuolo, Empoli-Fiorentina, Frosinone-Roma, Verona-Juventus, Inter-Salernitana, Lazio-Bologna, Monza-Milan, Napoli-Genoa, Torino-Lecce, Udinese-Cagliari

26^ GIORNATA: Bologna-Verona, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Lazio, Genoa-Udinese, Juventus-Frosinone, Lecce-Inter, Milan-Atalanta, Roma-Torino, Salernitana-Monza, Sassuolo-Empoli

27^ GIORNATA: Atalanta-Bologna, Empoli-Cagliari, Frosinone-Lecce, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Lazio-Milan, Monza-Roma, Napoli-Juventus, Torino-Fiorentina, Udinese-Salernitana

28^ GIORNATA: Bologna-Inter, Cagliari-Salernitana, Fiorentina-Roma, Genoa-Monza, Juventus-Atalanta, Lazio-Udinese, Lecce-Verona, Milan-Empoli, Napoli-Torino, Sassuolo-Frosinone

29^ GIORNATA: Atalanta-Fiorentina, Empoli-Bologna, Frosinone-Lazio, Verona-Milan, Inter-Napoli, Juventus-Genoa, Monza-Cagliari, Roma-Sassuolo, Salernitana-Lecce, Udinese-Torino

30^ GIORNATA: Bologna-Salernitana, Cagliari-Verona, Fiorentina-Milan, Genoa-Frosinone, Inter-Empoli, Lazio-Juventus, Lecce-Roma, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Udinese, Torino-Monza

31^ GIORNATA: Cagliari-Atalanta, Empoli-Torino, Frosinone-Bologna, Verona-Genoa, Juventus-Fiorentina, Milan-Lecce, Monza-Napoli, Roma-Lazio, Salernitana-Sassuolo, Udinese-Inter

32^ GIORNATA: Atalanta-Verona, Bologna-Monza, Fiorentina-Genoa, Inter-Cagliari, Lazio-Salernitana, Lecce-Empoli, Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan, Torino-Juventus, Udinese-Roma

33^ GIORNATA: Cagliari-Juventus, Empoli-Napoli, Genoa-Lazio, Verona-Udinese, Milan-Inter, Monza-Atalanta, Roma-Bologna, Salernitana-Fiorentina, Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone

34^ GIORNATA: Atalanta-Empoli, Bologna-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Frosinone-Salernitana, Genoa-Cagliari, Inter-Torino, Juventus-Milan, Lazio-Verona, Lecce-Monza, Napoli-Roma

35^ GIORNATA: Cagliari-Lecce, Empoli-Frosinone, Verona-Fiorentina, Milan-Genoa, Monza-Lazio, Roma-Juventus, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Inter, Torino-Bologna, Udinese-Napoli

36^ GIORNATA: Atalanta-Roma, Fiorentina-Monza, Frosinone-Inter, Genoa-Sassuolo, Verona-Torino, Juventus-Salernitana, Lazio-Empoli, Lecce-Udinese, Milan-Cagliari, Napoli-Bologna

37^ GIORNATA: Bologna-Juventus, Fiorentina-Napoli, Inter-Lazio, Lecce-Atalanta, Monza-Frosinone, Roma-Genoa, Salernitana-Verona, Sassuolo-Cagliari, Torino-Milan, Udinese-Empoli

38^ GIORNATA: Atalanta-Torino, Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Genoa-Bologna, Verona-Inter, Juventus-Monza, Lazio-Sassuolo, Milan-Salernitana, Napoli-Lecce

