Caldo, cibo anti insonnia per mezzo milione di pugliesi

Le temperature record registrate sin da giugno aumentano i disagi per mezzo milione di pugliesi, aggravando i sintomi di insonnia con ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare. Coldiretti Puglia sottolinea che un aiuto importante per affrontare caldo e afa proviene dall’alimentazione.

Importanza dell’alimentazione

Coldiretti regionale insiste sull’importanza dell’alimentazione, soprattutto per i soggetti a rischio come bambini e anziani over 80. Consiglia di consumare alimenti semplici e non pesanti, oltre a frutta e verdura in quantità per reidratare il corpo. Da evitare piatti speziati, prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina, che rendono difficile il sonno.

Cibi per un buon riposo

Secondo Coldiretti Puglia, un buon riposo dipende anche da una corretta alimentazione. Cibi come pane, pasta, riso, lattuga, radicchio, cipolla, aglio, formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come pesche e nettarine possono aiutare a superare le notti difficili.

Attenzione a caffè e alcol

Bisogna fare attenzione a caffè e superalcolici, spesso consumati durante le serate in vacanza, e agli alimenti in scatola che, sebbene pratici, possono compromettere il sonno. Coldiretti Puglia avverte che ci si addormenta difficilmente a digiuno o dopo eccessi alimentari, soprattutto con cibi pesanti o sostanze eccitanti.

Benefici di frutta e verdura

Frutta e verdura soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano sali minerali, forniscono vitamine, migliorano l’efficienza intestinale e contrastano i radicali liberi prodotti dall’esposizione al sole. Stili di vita salutari e tecnologie casalinghe low cost, come centrifughe ed essiccatori, favoriscono il consumo di cibi salutari, anche per i più piccoli, a casa o in spiaggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author