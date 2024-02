Calciomercato, ultimo giorno: le trattative in tempo reale

Alle 20.00 di oggi, giovedì 1 febbraio, chiude la sessione invernale del mercato professionistico per la stagione 2023/24. Segui con Antenna Sud le ultime e infuocate ore di trattative delle squadre pugliesi e lucane.

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO – ULTIMO GIORNO

Foggia-Crotone: si lavora a uno scambio Di Noia-Felippe. Video sotto 👇



Taranto, Samele a Milano per firmare con l’Alessandria. Video sotto 👇



Brindisi, trattativa con un centrocampista greco (da Milano, Fabrizio Caianiello). Il Brindisi continua la sua rivoluzione nel mercato di riparazione. È stata presentata un’offerta per il centrocampista greco Angelos Tsingaros classe 1999 del Panetolikos, club che milita nella massima serie greca. Il mediano conta 157 presenze in Serie A greca ed è in scadenza col suo club, il Panaitolikos. Ieri, mercoledì 31 gennaio, ha giocato in Coppa di Grecia nella gara contro l’Ofi. Il calciatore vorrebbe giocare in Italia e quindi il Brindisi è lanciato sul giocatore non volendo perdere questa occasione. Al momento non c’è ancora accordo economico ma in giornata a Milano è previsto l’incontro tra il presidente Arigliano e l’agente del giocatore Stefano Vitullo.

Ufficiale, Cerignola: dal Brindisi arriva Luca Lombardi (comunicato stampa). La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dall’Ancona, le prestazioni sportive del calciatore Luca Lombardi. Attaccante, nato a Pietrasanta (Lucca), classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e vanta 80 presenze e 3 reti in serie C con le maglie di Imolese, Ancona e Brindisi. Con il Brindisi nella stagione corrente ha totalizzato 19 presenze e 1 gol. Lombardi resterà in gialloblu fino al 30 giugno 2024.

Monopoli, Sorgente ceduto alla Arconatese (comunicato stampa). La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver trovato l’accordo con GS Arconatese Calcio per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Maria Sorgente. Difensore di piede destro classe 2004, formato nel settore giovanile biancoverde, in questa stagione ha giocato in prima squadra nel primo turno di Coppa Italia Serie C ad Avellino. Il club augura al calciatore il prosieguo di carriera più adeguato alle proprie aspettative.

Ufficiale, al Monopoli Dalmasso e Ardizzone – Il Monopoli ha ufficializzato il prestito del portiere argentino Joaquin Jaime Domingo Dalmasso dal Lecco. Classe 2000, ha dimostrato le sue abilità con 32 presenze e 11 clean sheet nelle ultime due stagioni e mezzo con la maglia del Foggia. Sempre dal Lecco arriva Francesco Ardizzone, centrocampista classe 1992. In carriera vanta 92 presenze e 3 reti in Serie B, oltre a 174 e 16 reti in Serie C, con Reggiana, Pro Vercelli, Virtus Entella, Cesena, Turris e Lecco.

