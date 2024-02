Virtus Francavilla, Magrì: “Chiuso quattro operazioni in un’ora, ma il colpo riguarda Artistico”

Subito dopo il gong che sancisce la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì ha commentato così ai nostri microfoni i movimenti effettuati sia in entrata che in uscita dal suo club in questo mese: “Abbiamo depositato quattro operazioni nell’ultima ora di mercato, acquisendo Neglia e Contini e cedendo Giovinco e Fornito. Abbiamo fatto dieci operazioni in entrata e sette in uscita. Adesso la squadra è completa in ogni reparto. Il nostro colpo però è stato l’aver trattenuto Artistico. Abbiamo rifiutato offerte importantissime, per ultima quella dello Spezia che voleva il giocatore da subito. Per noi è un giocatore fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il ragazzo ha sposato la nostra causa, non ha creato alcun problema”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author