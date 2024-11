Calciomercato: Giornata di fuoco in Serie D

Giornata di fuoco per il calciomercato di Serie D. Ecco l’elenco delle trattative di oggi, martedì 12 novembre:

Francavilla In Sinni, vicino l’arrivo di Lukas Dod dal Nardò.

Brindisi, nuovo assalto a Rajkovic. La società pugliese sembrerebbe orientata a chiudere la trattativa a tutti i costi. Il giocatore ex Reggina avrebbe avuto un colloquio con l’allenatore e si sarebbe convinto a sposare il progetto della società biancazzurra.

Nardò, trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Lukas Dod (Francavilla in Sinni) e Amil Gassama (vicino al Sambiase).

Matera, il club lucano punta al triplo colpo Zampa – Di Piazza – Tazza (leggi qui)

Virtus Francavilla, i pugliesi sono pronti a chiudere il colpo Cipolletta in difesa. E’ fatta anche per Bolognese della Gelbison. In partenza invece De Nova.

Matera, si prepara il colpo Tazza dopo l’addio del giocatore alla Palmese.

