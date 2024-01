Calcio, torneo ‘Terre del Primitivo’: il saluto di Vito Tisci

Un parterre d’eccezione farà da ricco contorno, venerdì 5 gennaio alle 18 al teatro comunale di Carosino, alla presentazione della seconda edizione del torneo giovanile di calcio “Terre del Primitivo”, riservato alla categoria esordienti (classi 2011 e 2012).

Un evento di caratura nazionale che coinvolgerà ben 24 società, di cui 8 professionistiche, e che alla mera competizione agonistico-sportiva, accosterà la promozione turistica del territorio.

Alla serata, che sarà presentata dal giornalista Alfredo Ghionna, prenderanno parte il calciatore Filippo Falco, in qualità di testimonial del torneo, Pantaleo Corvino, responsabile area tecnica del Lecce, Massimo Giove, presidente del Taranto F.C, Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, l’on. Dario Iaia, Onofrio Di Cillo, sindaco di Carosino oltre che gli organizzatori Piergiuseppe Sapio, Vincenzo Di Manzo (Maruggio Social Sport), Agostino Marras (direttore tecnico del torneo) e Francesco Lemma (F.L. tornei).

“E’ con grande piacere che porgo il saluto ai partecipanti della seconda edizione del torneo Terre del Primitivo – dichiara Vito Tisci, presidente del Comitato regionale pugliese di calcio della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile e scolastico della Figc, il quale non potrà presenziare a causa di concomitanti impegni federali –. Un appuntamento che ritengo di grande prestigio ed atteso dagli addetti ai lavori, che si arricchisce quest’anno di ulteriore qualità grazie alla sperimentata capacità organizzativa del suo ideatore Piergiuseppe Sapio, che ritengo un dirigente dalle grandi qualità, sia umane che professionali. La manifestazione di sicuro fornirà un esempio positivo, proponendosi anche come evento culturale, turistico e formativo, importante per il rafforzamento dei vincoli di amicizia e di sportività tra gli atleti in gara. Ai calciatori, ai tecnici ed ai dirigenti delle squadre impegnate formulo l’augurio che il torneo possa concludersi con il miglior risultato sportivo e di pubblico, e che possa inoltre confermarsi come un intenso momento di aggregazione sociale da vivere sul campo con lealtà, sportività e correttezza”, conclude Tisci.

Le gare si svolgeranno a Carosino nei giorni 6 e 7 gennaio sui campi del centro sportivo Tuttosport e al Miglietta e coinvolgeranno le seguenti società: Lecce, Sassuolo, Frosinone, Salernitana, Bari, Catanzaro, Virtus Francavilla, Benevento, Nuova Taras, Giovani Cryos, United Grottaglie, Barletta 1922, Virtus Palo, Virtus calcio Foggia, Sava calcio, Etra Barletta, Football Academy Andria, Nitor Brindisi, Invicta Matera, Real Cesarea, Ragazzi Sprint Crispiano, Levante Azzurro, Invictus Iam, Franco Selvaggi.

Il regolamento prevede che le compagini si affrontino in 6 gironi da 4 squadre. Le prime due classificate daranno vita agli ottavi di finale, dal cui momento le sfide saranno ad eliminazione diretta sino ad arrivare alla finale di domenica 7 gennaio che decreterà la squadra vincitrice.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile, infine, degustare gratuitamente il Primitivo delle cantine Giai Vini di Daniele Marinelli, presso un stand appositamente allestito.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp