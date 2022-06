ALTAMURA – Prosegue il momento nero della Team Altamura, che potrebbe non prendere parte al prossimo campionato di Serie D.

Questa mattina la dirigenza dimissionaria ha diramato un nuovo comunicato nel quale si lancia un appello, a cuore aperto, all’imprenditoria locale di farsi avanti per rilevare le quote societarie. Ad oggi, dall’ultimo segnale datato 6 giugno, non ci sono stati passi avanti nella cessione del club, che resta quasi abbandonato a se stesso. L’arrivo di nuovi soci sarebbe un fattore vitale per la prosecuzione dell’attività calcistica altamurana. Come si evince dal comunicato, l’eventuale assenza entro il 22 giugno di proposte per l’acquisizione del club comporterebbe il serio rischio di vedere il titolo trasferirsi altrove. La dirigenza non garantisce l’iscrizione al campionato, impegno troppo gravoso per gli attuali soci della Team Altamura, fermamente decisi a disimpegnarsi dalla società biancorossa. Dopo il ritorno in quarta serie, il centro murgiano rischia seriamente di perdere una delle due squadre del territorio.