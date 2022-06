Dopo l’approdo di Danucci al Brindisi, il Fasano è a caccia di un nuovo allenatore. Oltre ai nomi dei già noti Monticciolo e De Luca, è spuntato fuori nelle ultime ore anche quello di Pasquale de Candia, cui futuro a Nardò appare quantomeno incerto. L’ex Casarano e Gravina sembra essere la prima scelta dei biancazzurri, con il presidente D’Amico che è a caccia di un profilo esperto per la categoria, dall’attitudine vincente. De Candia ha guidato il Nardò alla salvezza nel corso dell’ultima stagione, chiudendo al 16esimo posto e superando agevolmente il San Giorgio al playout. Il tecnico nativo di Molfetta compirà a giorni 53 anni e nulla esclude che il regalo di compleanno più bello possa essere proprio un contratto con il Fasano, per il quale come già detto resta comunque timidamente viva la pista Monticciolo. Anche l’allenatore toscano sarà ufficialmente libero dal primo di luglio, ma al momento è considerabile più come un piano B che come una priorità per il presidente D’Amico, che avrebbe visto in Pasquale de Candia la figura ideale per post Danucci.