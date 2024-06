Calcio Monopoli: Francesco Rossiello unico proprietario del club

MONOPOLI: La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi: Francesco Rossiello ha rilevato le quote del Monopoli Calcio. Onofrio Lopez, dunque, non fa più parte del club biancoverde. Rossiello resta alla guida della società e si occuperà in prima persona delle scelte tecniche insieme a Marcello Chiricallo. Nelle prossime ore arriveranno le prime ufficialità che riguardano la prossima stagione del “gabbiano”.

