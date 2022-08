MOLFETTA – L’allenamento congiunto tra Molfetta e Foggia, in programma oggi (sabato 13 agosto) alle 17:30 allo stadio Paolo Poli, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport. In campo due squadre pronte a gareggiare per i vertici dei rispettivi campionati: il Molfetta punta a stupire nel campionato di Serie D dopo l’ottima campagna acquisti; il Foggia punta a lottare per le primissime posizioni del blasonato Girone C di Serie C.