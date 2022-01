BARI – Sono state tante le richieste di rinvii di gare causa Covid e così la lega di serie D ha deciso per il rinvio del campionato che riprenderà il prossimo 23 gennaio. per le date 12,16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. Continuerà normalmente la preparazione seguendo le norme sanitarie vigenti.