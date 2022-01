FOGGIA – Diego Peralta: è questo nome che sta facendo sognare i tifosi del Foggia. Sembrava che l’ ufficialita’ fosse vicina per il fantasista della Ternana ed invece altri club, tra cui il Siena sarebbero interessati all’attaccante argentino. Tramontata l’idea Galano, ricordiamo solo un’ipotesi di mercato per Peppino Pavone e nulla piu’ Negli ultimi giorni voci di mercato avrebbero accostato il Foggia all’esterno offensivo di proprietà del Catania Simone Russini e in questo caso la trattativa c’e’ tanto che il direttore sportivo rossonero ha messo in evidenza la presenza dei fallimentari e bisogna valutare bene anche i tempi di rilascio.