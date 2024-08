Calcio: Esordio amaro per il Brindisi. Sconfitto dal Sambiase

Non basta l’impegno in particolare nella prima frazione di gioco da parte della formazione brindisina per conquistare la qualificazione al primo turno di Coppa Italia. Il Sambiase grazie alla rete di Munoz espugna il Fanuzzi nel l’esordio della nuova stagione . Per il Brindisi ora testa alla prima sfida di campionato, prevista per l’otto settembre con l’Ischia.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts