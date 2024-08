Solo Monopoli al “Liguori”, battuta 0-2 una “baby” Turris. Esordio convincente

Controllo totale, zero pericoli e due gol per suggellare i primi tre punti della stagione, il Monopoli vince 2-0 al “Liguori” contro una Turris imbottita di under a causa della vicenda legata alla fidejussione. Pronti-via, il primo sorriso del campionato arriva dopo soli quattro minuti, quando Cristallo manda a gol Vazquez, incornata perfetta che firma l’immediato vantaggio biancoverde. Seconda marcatura stagionale per l’attaccante argentino. Gara a senso unico, al 35′ Yeboah recupera un pallone interessante, Borello col destro chiama l’intervento di Marcone. Al 36′ è puntuale il raddoppio, angolo spizzato, sfera sui piedi di Pace che trova la deviazione sfortunata di Porro e fa 2-0. Lo stesso esterno sinistro è protagonista di una bella cavalcata al 41′, il suo tentativo termina tra le braccia del portiere corallino. Solo Monopoli fino al duplice fischio, sarà così anche nella ripresa.

All’intervallo cambio a sorpresa per Conte che tra i pali sostituisce l’esperto Marcone con il “baby” Iuliano, classe 2007, il più giovane in campo, ben sei/undicesimi under per la Turris, numero che aumenterà col passare dei minuti. I biancoverdi spaventano subito gli avversari, al 49′ break di Borello che dal limite dell’area sfiora lo specchio della porta. Quando il Monopoli alza i giri i corallini sbandano, al 63′ infatti Yeboah sfiora il tris, gioia negata all’attaccante soltanto da un salvataggio sulla linea. All’81’ piove sul bagnato per i campani che restano anche in dieci: ottima iniziativa di Scipioni, steso da Cocetta già ammonito, il difensore deve lasciare i suoi in inferiorità numerica. A questo punto gli ultimi dieci minuti diventano una formalità, il Monopoli parte bene e fa il suo dovere contro una Turris più che rimaneggiata, per Colombo è la 100esima vittoria in carriera.

TURRIS 0-2 MONOPOLI

Turris (3-4-2-1): Marcone (46′ Iuliano); Ricci, Cocetta, Maestrelli; Nicolao (59′ Frasca), Scaccabarozzi, Pugliese, Porro; Giannone, Nocerino (74′ Casarini); Solmonte (59′ Teratone). All. Conte.

Monopoli (3-5-2): Vitale; Cristallo, Bizzotto, Miceli; Scipioni (89′ Cellamare), Borello (89′ De Palo), De Risio (76′ Calvano), Battocchio, Pace; Vazquez (65′ Grandolfo), Yeboah (76′ Bulevardi). All. Colombo.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 4′ Vazquez (M), 36′ Pace (M).

Ammoniti: Vazquez (M), Cocetta x2 (T), Scaccabarozzi (T). Espulso: 81′ Cocetta (T).

