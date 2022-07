Tante squadre che sognano, un solo posto per la gloria. Può essere questo lo slogan del prossimo campionato di Serie D, che vede, mai come quest’anno, ambire ai vertici della classifica diverse società. Il colpo ad effetto delle ultime ore è il “Loris Back”, il ritorno nella sua città dell’attaccante bitontino Loris Palazzo. Il centravanti proviene da un’ottima stagione a Cerignola, culminata con la vittoria del campionato proprio ai danni del Bitonto. Palazzo torna a Bitonto ad un anno dall’addio: arrivato dal Brindisi a dicembre 2020, l’attaccante ha siglato in neroverde 7 reti e 4 assist in 25 presenze. Ritorno importante anche per la Team Altamura, che ha annunciato l’acquisto di Antonio Croce. L’attaccante torna in biancorosso dopo l’annata che lo ha visto protagonista con la maglia del Francavilla in Sinni: per Croce 16 gol e 4 assist in 34 apparizioni in terra lucana. Si tratta dunque di un rinforzo di spessore per l’Altamura, che punta a rilanciarsi dopo le ultime stagioni vissute in chiaroscuro. Scatenato anche il Nardò, che prosegue la sua mirata campagna acquisti: i granata hanno ufficializzato l’arrivo di Urquiza, tecnico difensore argentino proveniente dal Bisceglie. In allestimento anche l’organico del Molfetta, che dopo l’acquisto di Longo e Coratella annuncia i rinnovi dei difensori Panebianco e Pinto. Altra conferma in casa Martina, la società biancazzurra ha infatti annunciato la permanenza di Mauro Cerutti, duttile centrocampista argentino protagonista della cavalcata verso la D degli uomini di Pizzulli.